أحمد عسيري ينضم إلى صفوف التعاون

أعلنت إدارة نادي التعاون برئاسة محمد القاسم، تعاقدها مع أحمد عسيري مدافع اتحاد جدة وذلك لمدة ثلاث مواسم، وذلك بعد أيام من توقيعه مخالصة مالية مع ناديه.



ولعب عسيري في صفوف اتحاد جدة قرابة 10 مواسم، وكان قائداً للفريق في المواسم الأخيرة، وأسهم بتحقيق الفريق لقب كأس الملك مرتين وكأس ولي العهد عام 2017.



وحقق التعاون كأس الملك الموسم الماضي على حساب اتحاد جدة، لتتأكد مشاركته في دوري أبطال آسيا الموسم المقبل.