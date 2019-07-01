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الفتح يشتري عقد الحارس الأوكراني كوفال

المصدر: العربية.نت
ماكسيم إلى جانب الرئيس سعد العفالق
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اشترت إدارة الفتح برئاسة سعد العفالق عقد الحارس الأوكراني ماكسيم كوفال من دينامو كييف ووقعت معه عقداً لمدة 3 مواسم ابتداء من الموسم المقبل.

ولعب كوفال (26 عاماً) مع الفتح الموسم الماضي بنظام الإعارة من نادي العاصمة الأوكرانية وخاض مع الفريق 30 مباراة في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين الذي احتل الفتح به المركز التاسع، وخرج بـ11 مباراة دون تلقي شباكه أي هدف، وهو ما دفع المدرب التونسي فتحي الجبال إلى توصية إدارة الفتح بشراء عقده.

وقال كوفال في تصريح نقله حساب نادي الفتح على "تويتر" إن بيئة النادي الجاذبة ساهمت باستمراره في صفوف الفتح، مؤكداً أنه يسعى لتقديم كل ما لديه لخدمة النادي.

كلمات دالّة

#ماكسيم كوفال, #الفتح

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