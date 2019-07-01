لوتشيسكو.. هزم والده واستحوذ على البطولات مع لاعب الاتحاد

مر الروماني رازفان لوتشيسكو بالعديد من المحطات التدريبية خلال مسيرته، ولكن أصعبها كانت تلك التي وضعته في مواجهة والده ميرسيا، الذي حقق بطولات أوروبية ومحلية وصل عددها إلى 27 بطولة.

وأعلن الهلال يوم الأحد إتمام تعاقده مع رازفان لوشيسكو لمدة عامين، قادما من بطل الدوري اليوناني باوك سالونيكا ليخلف الكرواتي المقال زوران ماميتش.

ووضعت قرعة كأس الاتحاد الأوروبي (يوروبا ليغ حالياً) في عام 2005، تحديدا دور المجموعات و أندية رابيد بوخارست وشاختار دونتسك وشتوتغارت وباوك ورين في المجموعة السابعة، وكانت الفرق آنذاك تلعب مباراة واحدة ضد منافسي المجموعة، وليس بنظام الذهاب والإياب. ومن سوء حظ عائلة لوشيسكو، فإن رازفان كان مدرباً لرابيد حينها، فيما كان والده مدرب شاختار.



وقالت والدة رازفان وزوجة ميرسيا بعد القرعة "حظي هو الأسوأ على الإطلاق، لأنه من المستحيل أن تشجع أحد الفريقين، ولكن هي قرعة لا أستطيع فعل شيء حيال ذلك". فيما قال مدرب شاختار ووالد رازفان "عندما أقول لكم إنني غير محظوظ في القرعة دائما تظنون أنني أبالغ، ولكن لا أعتقد أن هناك أسوأ من أن تكون أبا وتواجه ابنك لأنني أود أن يسعد ابني ويفوز فريقه ولكن في الوقت نفسه أنا مهني جداً وأريد الفوز لنفسي وفريقي".

وعبر رازفان عن حماسه في مواجهة والده قبل 14 عاما "كأي تلميذ يود أن يتجاوز معلمه، أنا أسعى للفوز على أبي، مدرب شاختار هو والدي ومن الطبيعي أن نتحدث يوميا عبر الهاتف ولكن لأمورنا الشخصية وليست أمورا متعلقة بالمباراة".



ولحسن حظ رازفان، انتهت مباراة الفريقين في كأس الاتحاد الأوروبي في 2005 بفوز الابن على أبيه، عندما سجل مالداراسانو هدف الفوز لرابيد بوخارست على شاختار دونتسك عند الدقيقة 87.

وخلال محطاته التدريبية، أشرف رازفان على نجوم نشطوا في الدوري السعودي مثل لوسيان سان مارتن لاعب الاتحاد السابق، وميريل رادوي، لاعب وسط الهلال السابق ومدرب منتخب رومانيا تحت 21 سنة الحالي، كما كان رازفان يعتمد على ألكسندر بريوفيتش مهاجم الاتحاد الحالي، ففي الموسمين الماضيين ساهم المهاجم ومدربه بالفوز بلقبي كأس اليونان والدوري اليوناني.