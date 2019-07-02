الأندية السعودية تتخلى عن معسكرات تركيا.. وسلوفينيا الوجهة الجديدة

برزت سلوفينيا كوجهة جديدة للأندية السعودية في معسكراتها التحضيرية استعداداً للموسم الجديد بدلاً من تركيا، بينما قررت الأندية الصاعدة التوجه إلى تونس لإقامة معسكراتها.

وتعتزم 4 أندية سعودية التوجه إلى سلوفينيا، البلد الواقع جنوب النمسا، وبعدد سكان يتجاوز مليوني نسمة، وذلك لإقامة معسكرات إعدادية وهي أندية الفتح والفيصلي والاتفاق والحزم.

وباتت سلوفينيا، البلد الذي تأهل إلى كأس العالم مرتين، وكأس أوروبا مرة، وجهة مفضلة للأندية السعودية هذا الصيف بدلاً من تركيا، وسبق للفتح أن أقام بها معسكراً إعداديا الصيف الفائت.

ويعرف متابعو كرة القدم العالمية، سلوفينيا، بأنها بلد الحارس العملاق يان أوبلاك الذي يحمي عرين أتلتيكو مدريد الإسباني، وصاحب جائزة "زامورا" لأفضل حارس في الدوري الإسباني أكثر من مرة.

وبقي الهلال وفياً للنمسا التي يعسكر بها صيفاً منذ سنوات كثيرة، وينضم إليه هذه المرة كلاً من التعاون بطل كأس الملك وأهلي جدة صاحب المركز الثالث في ترتيب أندية دوري كأس محمد بن سلمان.

وسيتوجه النصر بطل الدوري إلى بلاد مدربه روي فيتوريا، البرتغال، إذ سيخوض 4 مباريات ودية تعده لخوض الموسم الجديد، وثمن نهائي دوري أبطال آسيا أمام الوحدة الإماراتي مطلع الشهر المقبل، بينما يعود اتحاد جدة إلى إقامة معسكر إعدادي في بريطانيا، والشباب إلى ألمانيا، ويتوجه الرائد إلى هولندا.

واختارت أندية أبها وضمك والعدالة الصاعدة إلى دوري المحترفين السعودي التوجه إلى تونس لإقامة معسكرات إعدادية تجهزها لخوض غمار الموسم الجديد.