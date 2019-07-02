غلطة سراي يغري البرازيلي إدواردو بـ"دوري أبطال أوروبا"

كشفت تقارير إعلامية، يوم الثلاثاء، أن نادي غلطة سراي التركي يتفاوض مع وكيل البرازيلي كارلوس إدواردو، لاعب الهلال، وذلك من أجل الحصول على خدماته في فترة الانتقالات الصيفية.

وأوضح البرنامج التلفزيوني البرازيلي "globoesporte" أن غلطة سراي يبحث عن تعزيز صفوفه بلاعب برازيلي آخر، في ظل وجود ثلاثة محترفين برازيليين، وأن النادي التركي على اتصال مع اللاعب كارلوس إدواردو، لاعب بورتو البرتغالي سابقا، والمتواجد مع الهلال منذ 4 سنوات.

وذكر البرنامج أن اللاعب البالغ 29 عاما يعد من الأهداف الرئيسية لغلطة سراي، خاصة أن عقد إدواردو ينتهي في يونيو 2020، وسيكون غلطة سراي في وضع جيد للتفاوض مع الهلال من أجل إنهاء الصفقة والحصول على خدمات اللاعب البرازيلي.

يشار إلى أن إدواردو غادر مع بعثة الهلال إلى النمسا، من أجل الاستعداد للموسم الجديد وخوض المعسكر الإعدادي، وخضع أيضا للفحوص الطبية الاعتيادية قبل بداية كل موسم، علما بأنه شارك مع الهلال في 119 مباراة وسجل 60 هدفا وصنع 17 منذ انتقاله إلى الفريق في صيف 2015.