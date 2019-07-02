مواجهة سعودية محتملة في ربع نهائي دوري الأبطال

كشفت قرعة ربع نهائي دوري أبطال آسيا، التي سحبت يوم الثثلاثاء عن احتمال وقوع مواجهة سعودية جديدة في ربع النهائي، وذلك عندما يلتقي الفائز من مباراة الهلال والأهلي مع الفائز من مباراة اتحاد جدة وذوب آهن الإيراني.

وسيلعب النصر في حال تجاوزه الوحدة الإماراتي مع الفائز من مباراة السد والدحيل القطريين، بينما سيواجه أوراوا ريد دايموندز الياباني نظيره شنغهاي الصيني، وكاشيما الياباني فريق غوانزو الصيني.

وستلعب مباريات ثمن النهائي يوم الخامس والسادس من أغسطس وتقام مباريات الإياب بعد أسبوع من ذلك التاريخ، بينما تلعب مباريات ربع النهائي أواخر أغسطس ومنتصف سبتمبر.