المسحل: لا قضايا مقلقة ضد الأندية السعودية في "فيفا"

أكد ياسر المسحل رئيس اتحاد القدم السعودي الجديد أن الأندية السعودية لا يوجد ضدها أية قضية مقلقة في أروقة الاتحاد الدولي لكرة القدم، مشيراً إلى أنها تتبع الاتحاد ولوائحه.

وقال المسحل لنشرة أخبار الرياضة في "العربية" عن القضايا الخارجية ضد الأندية السعودية، قال: لا توجد قضية مقلقة ضد الأندية السعودية في فيفا، هناك بعض القضايا الروتينية بين لاعب أو مدرب من جهة وناد من جهة أخرى، لكن لا قضية مقلقة أو قرارات قريبة في طريقها للصدور.

وواصل عن المنتخب الأول: بدأت التفاوض مع بعض المدربين وبعضهم مرتبط بعمل حتى الآن، ونسعى إلى أن يكون الجهاز الفني متواجد قبل بداية شهر أغسطس.

وختم: الأندية تتبع منظومة الاتحاد السعودي لكرة القدم، وستطبق عليها وعلى منسوبيها اللوائح والأنظمة، وكل مخالف سيتم معاقبته بحسب النظام.