أحمد أشرف ينضم إلى معسكر الهلال في النمسا

انضم أحمد أشرف، لاعب المواليد، إلى معسكر الهلال المقام حالياً في النمسا صباح يوم السبت، بعدما تعذر انضمامه إلى المعسكر الذي انطلق الأسبوع الماضي.

وأعلن الهلال الأسبوع الماضي تخلف أحمد أشرف والسوري عمر خربين عن المغادرة مع بعثة الهلال التي توجهت لخوض معسكر إعدادي في النمسا تحت إشراف المدرب الروماني الجديد، رازفان لوتشيسكو.

ونشر حساب الهلال على "تويتر" صور وصول لاعب خط الوسط إلى معسكر الفريق وكان في استقباله مدير الفريق سعود كريري.

وانضم أشرف إلى الهلال مطلع عام 2018 كلاعب مواليد، وخاض الموسم الماضي 8 مباريات في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.