النصر يعلن قوائم المرشحين لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة

تلقى النصر خطاباً من الهيئة العامة للرياضة، يتضمن قوائم المرشحين الأولية لرئاسته وعضوية مجلس الإدارة بعد تقدم المرشحين صالح الأطرم ونصر النصر وتركي الدهام وصفوان السويكت وإبراهيم العثمان في فترة استقبال ملفات الرئاسة.

وتضم قائمة الأطرم كلاً من النائب عبدالعزيز العويسي وإبراهيم الحسينان ومحمد الخريجي ومحمد المساعد، بينما ضمت قائمة نصر النصر كلاً من نائبه سعيد الشهري وضيف الله العتبي وفايز العنزي ومتعب القحطاني ومنير حجيج وثامر الشمري.

واختار تركي الدهام مساعد بن مرشد نائباً له، وحاتم الفواز وعبدالرحمن الخثلان وبندر الرشود، بينما تضم قائمة صفوان السويكت سهيل القاسم نائباً وفهد الطيار وعبدالرحمن الشهري وسلمان الحلافي وناصر الجميد.

واحتوت قائمة المرشح إبراهيم العثمان، عبدالرحمن العبدالقادر نائباً، وعبدالمحسن الزامل وخالد أبو غانم وعبدالله الزوير.

وبحسب البيان الأصفر فإن يوم السابع من يوليو الجاري سيكون مفتوحاً للطعن ضد القوائم الأولية، على أن يكون يوم الانتخابات الخميس العاشر من الشهر الجاري.