إدارة الاتحاد: ندعم قرارات سييرا في التعاقدات

أكد مجلس إدارة اتحاد جدة برئاسة أنمار الحائلي دعم جميع قرارات المدرب التشيلي خوزيه لويس سييرا المتعلقة بالتعاقدات المحلية والأجنبية، مضيفا بأنه يستحق دعم الإدارة بعدما أثبت جدارته في السنوات الماضية.

وكتب الاتحاد في بيان له :بعد أن تابع مجلس الإدارة الحملة السلبية ضد العمل الذي يتم لإعداد الفريق الأول، والتي نجحت في خلق حالة من البلبلة والقلق غير المبرر في أوساط الجماهير في هذا التوقيت الذي يحتاج فيه الفريق إلى الاستقرار، يوضح مجلس الإدارة للجماهير الاتحادية أن عملية استقطاب اللاعبين المحليين والأجانب تم البدء في الإعداد لها منذ أشهر، وكان هناك إجماع على أن يترك المجال أمام المدرب لتحديد اختيار الأدوات الفنية التي تساعده على تنفيذ طريقته الفنية بالشكل الذي يراه مناسبا. وكافة الأسماء التي تم التعاقد معها أو الاستغناء عنها أو التي يجري حاليا التفاوض معها تمت مناقشتها مع المدرب، وتبادل وجهات النظر حيالها بحثا عما يخدم الفريق فنيا دون النظر إلى الجانب المالي أو شهرة اللاعب.

وأضاف البيان: الاحترافية والمنطقية تفرضان علينا أن نترك المجال للمدرب لتحديد خياراته بما أننا وضعنا الثقة فيه، وأن يبقى دورنا متابعة نتائج العمل الذي يتم وتحديد قراراتنا بناء على هذه النتائج. ونؤكد للجماهير أن ذلك لا يعني عدم اقتناعنا باختيارات المدرب للاعبين بل على العكس تماما فالمجلس يدعم بشكل كامل قرارات سييرا.