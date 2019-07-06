وفد هندسي يزور ملعب الشباب تمهيداً لتطويره

زار فريق هندسي ملعب نادي الشباب، لدراسة وضع الملعب الفنية قبل تطويره، ليكون جاهزاً لاحتضان مباريات الفريق الموسم المقبل.

ونشر حساب نادي الشباب على "تويتر" صوراً من زيارة الوفد الهندسي الذي يتبع المكتب الاستشاري المعتمد لمشروع توسعة وتطوير ملعب النادي، وذلك لعمل الدراسات الفنية ورفع المساحة وعمل الاختبارات المطلوبة للتربة لإنهاء المتطلبات الهندسية اللازمة للمشروع.

وسبق أن أعلن خالد البلطان، رئيس نادي الشباب نهاية الموسم الماضي عن تطوير ملعب النادي ورفع سعته الاستيعابية إلى 18 ألف متفرج، على أن يكون جاهزاً لاحتضان مباريات نادي الشباب الموسم القادم.

