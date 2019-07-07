اتحاد جدة ينعى الرئيس السابق إبراهيم أفندي

نعى اتحاد جدة وفاة إبراهيم أفندي، رئيس مجلس الإدارة ورئيس هيئة أعضاء الشرف سابقا، إذ حقق معه الفريق الغربي أول بطولة دوري، الذي وافته المنية يوم الأحد.

وأصدر الاتحاد بيانا جاء فيه: "ينعى مجلس الإدارة برئاسة أنمار الحائلي، فقيد النادي إبراهيم أفندي، الذي وافته المنية اليوم، النادي لن ينسى ما قدمه الفقيد لخدمة الكيان الاتحادي، سواء عندما كان لاعباً أو رئيساً أو رئيساً لهيئة أعضاء الشرف، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه وأهله الصبر والسلوان".

وترأس إبراهيم أفندي نادي اتحاد جدة عامي 1981 - 1982، وحقق معه بطولة الدوري المشترك، كما تولى رئاسة هيئة أعضاء الشرف، 1991 - 2003.