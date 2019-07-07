الاتفاق يوقع رسمياً مع سيدريك يامبيري

أعلن نادي الاتفاق يوم الأحد التوقيع الرسمي مع سيدريك يامبيري مدافع إفريقيا الوسطى 3 مواسم بعد تجاوزه الفحص الطبي.



وذكر النادي عبر حسابه الرسمي بموقع شبكة التواصل الإجتماعي "تويتر": إدارة نادي الاتفاق توقع مع مدافع إفريقيا الوسطى، سيدريك يامبيري، لتمثيل الفريق الأول بالنادي لمدة 3 سنوات، بعد تجاوزه الفحص الطبي.



وكان الاتفاق قد أنهى الموسم المنقضي من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين في المركز الحادي عشر.