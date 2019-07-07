أعلن نادي الاتفاق يوم الأحد التوقيع الرسمي مع سيدريك يامبيري مدافع إفريقيا الوسطى 3 مواسم بعد تجاوزه الفحص الطبي.
وذكر النادي عبر حسابه الرسمي بموقع شبكة التواصل الإجتماعي "تويتر": إدارة نادي الاتفاق توقع مع مدافع إفريقيا الوسطى، سيدريك يامبيري، لتمثيل الفريق الأول بالنادي لمدة 3 سنوات، بعد تجاوزه الفحص الطبي.
وكان الاتفاق قد أنهى الموسم المنقضي من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين في المركز الحادي عشر.
الاتفاق يوقع رسمياً مع سيدريك يامبيري
أعلن نادي الاتفاق يوم الأحد التوقيع الرسمي مع سيدريك يامبيري مدافع إفريقيا الوسطى 3 مواسم بعد تجاوزه الفحص الطبي.