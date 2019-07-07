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الاتفاق يوقع رسمياً مع سيدريك يامبيري

المصدر: العربية.نت
سيدريك بعد تجاوز الفحص الطبي
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أعلن نادي الاتفاق يوم الأحد التوقيع الرسمي مع سيدريك يامبيري مدافع إفريقيا الوسطى 3 مواسم بعد تجاوزه الفحص الطبي.

وذكر النادي عبر حسابه الرسمي بموقع شبكة التواصل الإجتماعي "تويتر": إدارة نادي الاتفاق توقع مع مدافع إفريقيا الوسطى، سيدريك يامبيري، لتمثيل الفريق الأول بالنادي لمدة 3 سنوات، بعد تجاوزه الفحص الطبي.

وكان الاتفاق قد أنهى الموسم المنقضي من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين في المركز الحادي عشر.

كلمات دالّة

#سيدريك يامبيري, #الاتفاق, #إفريقيا الوسطى

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