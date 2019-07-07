لجنة الانتخابات تكشف آلية العملية الانتخابية في النصر

أكدت اللجنة العامة للانتخابات في الهيئة العامة للرياضة، إقامة الجمعية العمومية لنادي النصر بما نسبته 25% من الأصوات إذا لم يكتمل النصاب القانوني في المرة الأولى.

وقالت اللجنة في بيان رسمي نشرته عبر "تويتر": في حال لم يتحقق النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية لنادي النصر يوم الخميس 11 يوليو الجاري، فستعقد الجمعية مرة ثانية، بتجاوز القوة التصويتية ما نسبته 25% من الأصوات، وذلك وفقاً لمواد اللائحة الأساسية للأندية الرياضية.

وزادت: وفي حال عدم اكتمال النصاب بعد ذلك، فسيتم عقد الجمعية العمومية بعدد القوة التصويتية الحاضرة دون تحديد نصاب معين، كما ستتن عملية الاقتراع لانتخاب المرشحين وفقاً لأسلوب التصويت التراكمي.

ويتنافس كلاً من صالح الأطرم ونصر النصر وتركي الدهام وصفوان السويكت بالإضافة إلى إبراهيم العثمان لرئاسة نادي النصر فترة رئاسية تمتد 4 مواسم.