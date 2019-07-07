"معدل أعمار" اللاعبين يقلق جمهور اتحاد جدة

يعاني اتحاد جدة من ارتفاع معدل أعمار لاعبيه، إذ تحتوي قائمة الفريق 7 لاعبين تجاوزوا الثلاثين عاماً، وقد يرتفع العدد إذا تم التعاقد مع التشيلي لويس خيمينيز بشكل رسمي.

وربطت أنباء غير رسمية، وصيف كأس الملك السعودي بالتعاقد مع التشيلي لويس خيمينيز (35 عاماً) لاعب نادي بالستينو التشيلي، وهو الذي يحمل الجنسية الفلسطينية، ليتم الاستفادة منه كلاعب آسيوي في دوري أبطال آسيا.

ويبلغ عمر الحارس البرازيلي مارسيلو غروهي المنتقل من غريميو إلى الاتحاد مطلع العام الجاري 32 عاماً، أما الحارس السعودي عساف القرني فتجاوز عمره 35 عاماً.

وفي خط الدفاع يبلغ عمر المغربي مروان داكوستا 33 عاماً، والظهير الأيسر منصور الحربي المنتقل من أهلي جدة الصيف الفائت 32 عاماً.

ويتواجد 3 لاعبين أساسيين في خط وسط اتحاد جدة تجاوزت أعمارهم 30 عاماً، وهم صانع الألعاب التشيلي كارلوس فيلانويفا البالغ من العمر 33 عاماً وكذلك كريم الأحمدي، أما الإيفواري سيكو سانوغو فيبلغ عمره 30 عاماً.