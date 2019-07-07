16 لاعباً انتقلوا من الهلال إلى الشباب

استفاد نادي الشباب خلال المواسم الماضية من مجموعة لاعبين سبق لهم تمثيل الهلال وانتقلوا مباشرة من الفريق الأزرق إلى النادي الواقع في شمال العاصمة السعودية.

ورفع عبدالملك الخيبري لاعب الشباب القديم-الجديد العدد إلى 16 لاعباً، بعدما عاد إلى الفريق الأبيض عقب 3 مواسم قضاها في الهلال.

وضم الشبابيون حارسي المرمى عبدالله السديري ومروان الحيدري من الهلال، والمدافعين تافاريس ومحمد البقعاوي وماجد المرشدي وسلطان الدعيع وفهد غازي، ولاعبي الوسط سعود كريري وكماتشو وعمر الغامدي وخالد عزيز وطارق التايب بالإضافة إلى سعود كريري وعبدالملك الخيبري، وخالد كعبي وناصر الشمراني.