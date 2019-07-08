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أخضر الناشئين يواجه الأردن في ختام بطولة غرب آسيا

المصدر: العربية.نت
من مباراة السعودية وسوريا الماضية
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يبحث المنتخب السعودي للناشئين عن تحقيق الفوز على الأردن مستضيف بطولة غرب آسيا تحت 16 عندما يتواجهان يوم الثلاثاء في ملعب الأمير محمد بالزرقاء.

وحقق المنتخب السعودي فوزاً كبيراً في أولى مبارياته بالدور النهائي على سوريا قوامه 3 أهداف دون رد، وإذا فاز على المنتخب الأردني فإنه سيرفع رصيده إلى 6 نقاط وبالتالي تتويجه بالبطولة، بينما يلزم على أصحاب الأرض الفوز على السعودية وبعد ذلك سوريا للحصول على اللقب.

وفاز المنتخب السعودي في دور المجموعات على العراق بهدف، والكويت 6-1، قبل أن يتغلب على المنتخب السوري في مباراته الأولى بالدور النهائي.

كلمات دالّة

#بطولة غرب آسيا, #الأردن, #المنتخب السعودي للناشئين

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