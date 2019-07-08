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الشباب يتعاقد مع مدافع الهلال أحمد شراحيلي

المصدر: العربية.نت
شراحيلي يلعب مع الهلال منذ 2014
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واصلت إدارة الشباب صفقاتها المحلية وتعاقدت مع المدافع أحمد شراحيلي قادماً من الهلال في عقد يمتد 3 مواسم مقبلة.

وكانت إدارة خالد البلطان قد تعاقدت مع لاعبي الهلال عبدالملك الخيبري والحارس مروان الحيدري الأسبوع الماضي.

وقرر الروماني رازفان لوتشيسكو إبعاد المدافع شراحيلي (25 عاماً) عن القائمة التي غادرت الأسبوع الماضي إلى النمسا، لإقامة معسكر إعدادي.

وبدأ لاعب المنتخب السعودي الأولمبي مشواره مع الهلال في موسم 2014-2015 تحت إشراف الروماني لورينت ريجيكامب، وخاض مع الفريق الأول 5 مباريات، واستمر يلعب في الهلال حتى تمت إعارته إلى الفتح موسم 2017-2018، وعاد الموسم الماضي إلى الأزرق ولعب معه مباراتين.

كلمات دالّة

#الشباب, #الهلال, #أحمد شراحيلي

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