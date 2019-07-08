الفيحاء يتعاقد مع لاعب الوسط البرازيلي نيتو

أعلن نادي الفيحاء، يوم الاثنين، تعاقده مبدئياً مع لاعب خط الوسط البرازيلي، أنجيلو نيتو، بعقد إعارة من ساو كايتانو البرازيلي، على أن يتم التوقيع الرسمي بعد اجتياز الفحص الطبي.



وذكر نادي الفيحاء في بيان نشره بحسابه على موقع شبكة التواصل الإجتماعي "تويتر": أنهى مجلس إدارة نادي الفيحاء إجراءات التوقيع المبدئي مع المحترف البرازيلي أنجيلو نيتو لينضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم قادماً من نادي ساو كايتانو البرازيلي بنظام الإعارة لمدة موسم واحد، مع أفضلية التجديد لموسم ثانٍ، وسيوقع اللاعب العقد الرسمي بعد اجتيازه للفحوصات الطبية.



ولعب نيتو (28 عاماً) في عدة أندية برازيلية وبرتغالية منها بيناولينيزي البرازيلي، وموريرينسي البرتغالي الذي لعب في صفوفه بين عامين 2016 – 2018 قبل أن يستقر مطلع العام الحالي في ساو كايتانو البرازيلي.