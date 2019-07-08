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المشيقح يعلن امتناعه عن التصويت لمرشحي الرئاسة في النصر

المصدر: العربية.نت
المشيقح إلى جانب سلمان المالك في مناسبة سابقة
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أعلن فهد المشيقح عضو شرف النصر ونائب رئيسه السابق امتناعه عن التصويت للقوائم الخمس التي أعلنتها لجنة الانتخابات في الهيئة العامة للرياضة لانتخاب مجلس إدارة جديد يوم الخميس المقبل.

ويعتبر المشيقح وابنه تركي ضمن قائمة الأعضاء الذهبيين الذين يبلغ عددهم في النصر 15 عضواً، وذلك بحسب ما أعلن النادي العاصمي، إضافة إلى 62 عضواً عادياً.

وكتب المشيقح عبر حسابه الرسمي على "تويتر": النصر الكبير، نصر الأمجاد، كان وما زال وسيبقى أمانة في عنقي وعنق ابني، لن نصوت للقوائم الخمس.. انتهى.

ويتنافس يوم الخميس كل من صالح الأطرم ونصر النصر وتركي الدهام وصفوان السويكت وإبراهيم العثمان على الفوز برئاسة نادي النصر الذي أعلن رئيسه المكلف سعود آل سويلم الشهر الماضي عدم استمراره في المنصب.

كلمات دالّة

#النصر, #فهد المشيقح, #انتخابات

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