أخضر الناشئين يفوز بلقب بطولة غرب آسيا

ضمن المنتخب السعودي للناشئين، فوزه بلقب بطولة اتحاد غرب آسيا، وذلك بعد فوزه على المنتخب الأردني بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الثلاثاء على أرضية ملعب الزرقاء في الأردن.

وافتتح المنتخب الأردني التسجيل في الدقيقة 23 عن طريق أدهم الرفاعي، وبعدها أدرك الأخضر التعادل في الدقيقة 33 بهدف أحرزه صالح برناوي، قبل أن يسجل هدفين في الشوط الثاني عن طريق عبدالعزيز العليوة "د.55" وعلي عبدالرؤوف "د.64".

وأنهى المنتخب السعودي للناشئين الدور الأول من البطولة متصدرا لمجموعته بعد فوزه على العراق بهدف نظيف، وفوزه على الكويت 6-1، وفي الدور المتقدم كسب المنتخب السوري 3-0، علما بأنه تبقت مواجهة بين الأردن والمنتخب السوري في الدور المتقدم لتحديد صاحب المركزين الثاني والثالث، بينما ضمن الأخضر تحقيق اللقب.