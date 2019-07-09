في مباراة رازفان الأولى.. الهلال يفوز بـ "العشرة"

كسب الهلال تجربته الودية الأولى بعشرة أهداف دون مقابل، عندما واجه فريق سبيتال النمساوي، يوم الثلاثاء، بمدينة لينز النمساوية، وذلك في أول لقاء لوصيف الدوري السعودي تحت إشراف مدربه الجديد رازفان لوشيسكو.

وخاض المدرب الروماني المباراة بتشكيلتين مختلفتين، وأحرز أهداف الهلال كل من غوميز "هاتريك" وكارلوس إدواردو "هدفين"، وهدف لكل من أحمد أشرف وهتان باهبري وسيباستيان جيوفينكو ومحمد الشلهوب وخالد آل جبيع.

وأشار نادي الهلال في بيان صحافي، إلى أن الثنائي سلمان الفرج ونواف العابد واصلا برنامجهما التأهيلي بالجري حول الملعب وأداء تدريبات بالكرة، فيما أجرى متعب المفرج وعبدالله الحافظ مرانا بالجري وتدريبات فنية ولياقية، على أن يعاود الفريق تدريباته يوم الأربعاء، ضمن برنامجه التحضيري استعدادا للموسم الجديد.