الهلال يقدم أكثر من 20 مليون ريال لضم نجم إنترناسيونال

كشفت تقارير برازيلية، يوم الثلاثاء، أن الهلال رفع عرضه إلى 5 ملايين يورو "20 مليون ريال برازيلي" من أجل حسم صفقة إدنيلسون لاعب خط وسط فريق إنترناسيونال.

وكان رئيس النادي البرازيلي رفض أول عرضين من الهلال، مؤكدا في تصريحات إعلامية أن اللاعب يستحق مبلغ 15 مليون دولار ثمنا لانتقال اللاعب الذي احترف في إيطاليا.

وذكرت صحيفة "odiario" البرازيلية في تقرير لها، أن اللاعب بات قريبا من الانتقال إلى الدوري السعودي، في ظل عدم رغبته في الاستمرار بالدوري البرازيلي.

وأضافت الصحيفة: كشف اللاعب عن رغبته في الحصول على عقد مفيد ومجزٍ، على الرغم من أنه أصبح أحد أهم اللاعبين في الفريق، لكنه خلف الكواليس يرغب في الحصول على عقد جديد.

وتقدر القيمة السوقية للاعب صاحب الـ "29 عاما" بـ 3.5 مليون يورو حسب موقع "ترانسفير ماركت"، وسبق وخاض إدنيلسون عدة تجارب في الدوري الإيطالي مع جنوى وأودينيزي ولعب مع ثلاثة أندية برازيلية، أشهرها كورينثيانز وإنترناسيونال.