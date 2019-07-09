أليكسيتش.. طارده ريال مدريد وارتكب "خطأ" في إيطاليا

وصفت وسائل الإعلام الصربية اللاعب دانيال أليكسيتش بالأكثر موهبة في بلاده، بعدما خطف الأنظار عندما كان شابا، وتوقع المحللون أن يكون لاعبا من طراز رفيع لاسيما بعد بلوغه السادسة عشرة من عمره ما دفع أندية ريال مدريد ومانشستر سيتي إلى التنافس فيما بينها للحصول على خدماته.

ولد صانع الألعاب الصربي دانيال أليكسيتش في بولا الكرواتية "جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية"، وكان عمره شهرين فقط عندما فرت والدته إلى صربيا بسبب النزاع العرقي المتصاعد حينها في كرواتيا، ولم يلتق أليكسيتش بوالده إطلاقا ويحمل الاسم الأخير لوالدته.

بدأ صاحب الـ "28 عاما" مشواره في فريق فويفودينا الصربي، وبدأ ممارسة كرة القدم منذ سن السابعة، ولعب بجميع فرق المراحل السنية بالفريق الصربي، وعندما وصل إلى 17 عاما تم وضعه في قائمة الفريق الأول، وفي ذات الوقت كان يلعب مع فريقي الشباب والرديف.

وبات أصغر لاعب يشارك في تاريخ الدوري الصربي عندما شارك ضد فريق النجم الأحمر في 27 مايو 2007، كان حينها في السادسة عشرة من عمره، وسجل هدفه الأول في الدوري قبل شهر من بلوغه 17 عاما.

وجذبت موهبته أنظار عدة أندية أوروبية، في مقدمتها ريال مدريد وفياريال الإسبانيين، بجانب أرسنال الإنجليزي الذي كان مهتما باللاعب الشاب، إلا أنه في 2010 انتقل إلى الدوري الإيطالي وانضم لصفوف جنوة، وفي تلك الفترة كشفت وسائل الإعلام البريطانية أن مانشستر سيتي مهتم باللاعب أيضا، ولكن بعد فترة من عدم التأقلم.. انتقل دانيال أليكسيتش إلى أحد فرق الدرجة الأولى في ألمانيا، وبعدها انتقل إلى الدوري الفرنسي ولعب مع سانت إتيان.

ولم يتمكن أيضا من إثبات إمكاناته، لينتهي به المطاف في أحد أندية الدرجة الثانية في فرنسا، وكان غير راض على الإطلاق.. وطلب إعادته إلى سانت إتيان مجددا ومنحه فرصة أخرى، ولكنه تلقى بعد ذلك عرضا في الدوري البولندي وفشل أيضا في وضع بصمته.

وبحث اللاعب الذي انضم إلى الأهلي لمدة 3 مواسم، عن ناد يسترد فيه موهبته، ووجد ضالته في سانت غالن بالدوري السويسري، ولعب خلال 2015-2018 80 مباراة وسجل 22 هدفا، وتلقى بعد ذلك عرضا من مالاتياسبور التركي الذي قدم معه مستويات جيدة، ساهمت في عودته إلى المنتخب الصربي مجددا.

وتمكن دانيال أليكسيتش من العودة إلى صفوف المنتخب الذي كان أحد أصغر عناصره عندما تم ضمه إلى القائمة في 2008، وغاب طيلة تلك الفترة ليعود مجددا في 2018، ولعب ضد الجبل الأسود وليتوانيا في دوري الأمم، وجاء اختياره بعد مشاكل صحية عانى منها 3 لاعبين مهمين في المنتخب.

تصفه الصحافة الصربية بـ "الفتى الشقي"، لاسيما وأنه لم يتمكن من المحافظة على موهبته وتطويرها، لأنه كان أحد اللاعبين الذين تضع فيهم كرة القدم الصربية أملا كبيرا.

ويرى أليكسيتش أنه ارتكب خطأ بالغا بانتقاله إلى جنوى الإيطالي في سن مبكرة "18 عاما"، وقال في تصريحات صحافية سابقة، تعليقا على ذلك: كانت خطوة خاطئة، وكلما أردت التخلص منها.. زاد الأمر صعوبة.. ولست سعيدا بالأشياء التي حدثت معي كما أن الحظ لم يقف معي، ولكن كل ذلك عززني وبدأت ألعب كرة قدم حقيقية مؤخرا وأعود إلى سابق مستواي.