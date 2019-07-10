التعاون يتعاقد مع العتيبي.. وتوامبا يعود إلى الفريق

المصدر: الرياض - د ب أ

أعلن نادي التعاون السعودي يوم الأربعاء توقيع عقد احترافي مع إبراهيم العتيبي "22 عاما"، لينضم إلى الفريق الأول لكرة القدم، لمدة ثلاثة مواسم، كما وصل الثلاثي توامبا وكاسيو ساندرو مانويل إلى السعودية استعدادا للانخراط في تحضيرات الفريق.

وذكر نادي التعاون عبر حسابه الرسمي بموقع شبكة التواصل الإجتماعي "تويتر": وقعت إدارة النادي عقدا احترافيا مع اللاعب إبراهيم العتيبي يمتد لثلاثة مواسم قادمة، كان ذلك بمقر النادي بحضور نائب الرئيس الأستاذ علي الشايعي واللاعب ووكيل أعماله الأستاذ عبدالله المحمدي.

ويخوض التعاون الموسم المقبل تحت قيادة مديره الفني الجديد، البرتغالي باولو سيرجيو الذي وصل يوم الثلاثاء إلى القصيم لبدء مهام منصبه.

وحل سيرجيو مكان مواطنه بيدرو إيمانويل الذي قاد الفريق في الموسم الماضي للقبه الأول في بطولة كأس الملك.

وكان التعاون قد أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث بدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وقد حسم تأهله للمشاركة في دوري أبطال آسيا بالموسم الجديد.