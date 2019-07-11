النصر يعلن عن القوائم النهائية المرشحة لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة

تعقد يوم الخميس الجمعية العمومية لنادي النصر، وذلك لانتخاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي الذي توج بلقب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم المنصرم.

وأعلن نادي النصر في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن القوائم النهائية المرشحة لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة لمدة 4 سنوات قادمة، ويتنافس 5 مرشحين على رئاسة النادي، هم صالح الأطرم ونصر النصر وتركي الدهام وصفوان السويكت وإبراهيم العثمان.

وتضم القائمة النهائية لأعضاء الجمعية العمومية، الذين يحق لهم الحضور والتصويت في اجتماع الجمعية العمومية، 15 عضوا للفئة الذهبية و52 كأعضاء عاديين.