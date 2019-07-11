النصر يوافق على إعارة الشملان إلى الشباب

أعلن نادي النصر، يوم الخميس، موافقته على إعارة راكان الشملان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، إلى نادي الشباب وذلك لمدة موسم رياضي كامل.

وقال النصر في حسابه عبر "تويتر": وافقت إدارة كرة القدم بنادي النصر على إعارة اللاعب راكان الشملان إلى نادي الشباب وذلك حتى نهاية الموسم متمنين له التوفيق بإذن الله.

وأشارت التقارير الصحافية إلى أن إعارة اللاعب صاحب الـ "20 عاما" جاءت بناء على رغبة الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، في ظل رغبة المدرب في الاستفادة من خانته من أجل التعاقد وتدعيم الفريق استعدادا لمنافسات الموسم الجديد.