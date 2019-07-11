تأجيل "عمومية" النصر لعدم اكتمال النصاب

أعلن نادي النصر عن تأجيل عقد الجمعية العمومية التي كان من المقرر عقدها يوم الخميس، وذلك بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.

وقال النصر في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي: نظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الجمعية العمومية.. رئيس اللجنة العامة للانتخابات يعلن عن تأجيل عقد الجمعية العمومية، على أن يعلن الموعد في وقتٍ لاحق.

وبدأت اللجنة العامة للانتخابات بتسجيل أعضاء حضور الجمعية العمومية في الساعة الخامسة "بتوقيت السعودية"، ووصل كل من صالح الأطرم وصفوان السويكت ونصر النصر إلى مقر نادي النصر استعداداً لعقد الجمعية العمومية والمنافسة على رئاسة وعضوية مجلس إدارة النادي، ولكن أعلن النصر بعدها عن تأجيل عقد الجمعية العمومية لعدم اكتمال النصاب.

يذكر أن القائمة النهائية لأعضاء الجمعية العمومية، الذين يحق لهم الحضور والتصويت في اجتماع الجمعية العمومية، 15 عضواً للفئة الذهبية و52 كأعضاء عاديين.