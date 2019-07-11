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تركي الدهام ينسحب من سباق انتخابات إدارة النصر

المصدر: العربية.نت
تركي الدهام
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أعلن تركي الدهام سحب ملفه من سباق الترشح لرئاسة وعضوية نادي النصر، وذلك قبل عقد الجمعية العمومية للنادي مساء يوم الخميس.

وقال الدهام في حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : تغليباً لمصلحة الكيان. ونيابة عن زملائي نعلن اعتذارنا عن سباق الترشح لمجلس إدارة النصر.

وأضاف: شكراً لمن وضع ثقته بفريق عملنا، وشكراً لزملائي في مجلس الإدارة المرشح الذين كانوا على قلب رجل واحد.

وبعد انسحاب الدهام.. انحصرت المنافسة بين 4 مرشحين للمنافسة على رئاسة وعضوية مجلس الإدارة، علما أن القائمة النهائية لأعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم الحضور والتصويت في اجتماع الجمعية العمومية، 15 عضوا للفئة الذهبية و52 كأعضاء عاديين.

كلمات دالّة

#النصر, #تركي الدهام, #الجمعية العمومية

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