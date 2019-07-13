الشباب يتعاقد مع عبدالله العويشير

تعاقدت إدارة الشباب مع الحارس عبدالله العويشير، على سبيل الإعارة من نادي النصر لمدة موسم واحد، بعدما لعب الموسم الماضي مع أحد.

وبات العويشير (28 عاماً) الحارس الثاني الذي تتعاقد معه إدارة نادي الشباب، بعدما ضمت مروان الحيدري من نادي الهلال.

وبدأ العويشير مشواره في كرة القدم مع نادي الفتح الذي تركه مطلع الموسم الماضي لمصلحة النصر، وخاض مع الأخير مباراة واحدة أمام الفيصلي في الدور الثاني، قبل أن ينتقل إلى أحد كلاعب هاوِ.

ومع أحد، خاض العويشير 6 مباريات في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، والذي ودعه النادي المنتمي إلى المدينة المنورة بعد هبوطه إلى الدرجة الأولى.