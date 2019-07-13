النصر يتفق مع عبدالفتاح آدم.. والتوقيع بعد الانتخابات

وقع النصر يوم السبت مع المهاجم عبدالفتاح آدم قادماً من صفوف فريق التعاون الذي أعلن بدوره عن موافقته على بيع عقد لاعبه للنادي العاصمي.

وبدأ آدم مسيرته في نادي الجيل في عام بين لثلاثة أعوام، 2014 حتى 2017، قبل أن ينتقل للحزم في الموسم قبل الماضي ومنه إلى التعاون في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ولعب عبدالفتاح 33 لقاء دوريا مع التعاون في الموسم الماضي، سجل خلالها 15 هدفا، كما ساهم بفوز فريقه بأول بطولة في تاريخه بعد تحقيق كأس الملك أمام الاتحاد.

ونشر التعاون عبر حسابه الرسمي في "تويتر": وافق مجلس إدارة النادي على انتقال اللاعب عبدالفتاح آدم لنادي النصر متمنياً له التوفيق والنجاح مع ناديه الجديد، وسيكون التوقيع الرسمي فور انتهاء انتخابات نادي النصر وتولي إدارة جديدة، مثل الجانب النصراوي في الصفقة عبدالرحمن الحلافي.