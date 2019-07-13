الهلال يتعاقد مع الكوري جانغ هيون سو

أعلن نادي الهلال يوم السبت ضم الكوري الجنوبي، جانغ هيون سو، إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم لمدة ثلاثة مواسم في أولى صفقات إدارته الجديدة.



وذكر الهلال في بيان نشره عبر حسابه بموقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" صباح السبت: وقعت إدارة النادي برئاسة فهد بن نافل، عقدا مع اللاعب الكوري الجنوبي، جانغ هيون سو، بعقد يمتد 3 مواسم، بداية من الموسم المقبل مع أفضلية التجديد لموسم رابع.



ولعب جانغ هيون سو، البالغ من العمر 27 عاما، لأندية طوكيو الياباني على فترتين، غووانزو الصيني، وحصل على الميدالية الذهبية مع منتخب بلاده في دورة الألعاب الآسيوية، 2014 وخاض 58 مباراة مع المنتخب الأول لكوريا الجنوبية، سجل فيها ثلاثة أهداف.