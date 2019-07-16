التعاون يوافق على انتقال جوناثان إلى الفجيرة الإماراتي

وافقت إدارة التعاون على انتقال اللاعب البرازيلي، جوناثان بينيتس، إلى نادي الفجيرة الإماراتي، وذلك بعد انتهاء إعارته إلى نادي الباطن نهاية الموسم الماضي.

وانتقل جوناثان (30 عاماً) إلى التعاون صيف 2018 قادماً من الباطن، لكنه لعب مع بطل كأس الملك 8 مباريات فقط، وسجل خلالها هدفاً واحداً أمام الرائد في المباراة التي خسرها فريقه بهدفين مقابل هدف، قبل أن يعود بنظام الإعارة إلى الباطن.

ولعب جوناثان النصف الثاني من الموسم الماضي مع الباطن، الفريق الذي مثله موسماً ونصف بين 2017-2018، حتى نهاية الموسم وهبوط الفريق إلى الدرجة الأولى.