الوحدة يتعاقد مع الأسترالي كريغ غودوين

أعلنت إدارة الوحدة التعاقد مع الجناح الأسترالي كريغ غودوين قادماً من مواطنه أديلايد يونايتد ليمثل الفريق الموسم المقبل.

وبدأ اللاعب المولود في أديلايد مشواره في نادي أديلايد رايدرز وانتقل إلى أوكلي كاننونز في عام 2011، وبعدها مباشرة انتقل إلى ملبورن هارت لمدة نصف موسم.

ورحل غودوين (28 عاماً) بعد ذلك التاريخ إلى نيوكاسل جيتس، وعاد مجدداً إلى أديلايد ليلعب في صفوف فريقها الأشهر أديلايد يونايتد بين عامي 2014-2016، وبعد ذلك خاض تجربة احترافية خارجية للمرة الأولى عندما لعب في صفوف سبارتا روتردام الهولندي عامين، وعاد العام الماضي إلى أديلايد.