الهلال يوقف مفاوضات تجديد عقد عموري

أعلن الهلال برئاسة فهد بن نافل يوم الجمعة إيقاف مفاوضات تجديد عقد لاعبه عمر عبدالرحمن "عموري" بعد مماطلة اللاعب ووكيل أعماله في الرد على عرض النادي الثاني.

وكان عموري قد انتقل للهلال في الصيف الماضي على سبيل الإعارة لمدة سنة قادماً من صفوف العين الإماراتي.

وأوضح الهلال في بيان له أنه حقق رغبة اللاعب وقدم له عرضاً يوم الثلاثاء الماضي بعد اجتيازه للاختبار الطبي يوم الأربعاء، قبل أن تتلقى الإدارة ردا تطلب زيادة في القيمة المالية والمدة، وحينها قدمت الإدارة عرضا تضمن زيادة في القيمة المالية والمدة مع تحديد مهلة للرد على العرض، إلا أن المهلة مضت دون الحصول على رد، لتقرر إدارة النادي إيقاف المفاوضات رسمياً.

ولم يلعب عموري سوى 5 مباريات دورية مع الهلال وواحدة في مباراة السوبر السعودي أمام الاتحاد، قبل أن يتعرض لقطع في الرباط الصليبي في أكتوبر 2018 في مواجهة الهلال والشباب.

وتعالج عموري عند الطبيب الإسباني رامون كوجات طيلة الفترة الماضية قبل أن ينهي برنامجه العلاجي، ويجري اختبارات طبية في دبي الإماراتية منحته الضوء الأخضر للعودة إلى التدريبات.