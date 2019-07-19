La Casa De Papel يحتفي بجماهير اتحاد جدة

فاجأ منتجو مسلسلLa Casa De Papel الإسباني المشاهدين العرب بعدما أظهروا لقطة لجماهير اتحاد جدة خلال إحدى حلقات الموسم الجديد.

وكانت جماهير الاتحاد قد رفعت لافتة خلال مباراة الفريق أمام الشباب في ربع نهائي كأس الملك 2018، يظهر فيها المدرب سييرا وبعض اللاعبين بطريقة مستوحاة من المسلسل الإسباني الشهير، حيث كانوا مرتدين أقنعة أبطال المسلسل.

وخلال إحدى حلقات الموسم الجديد، ظهر رئيس العصابة والملقب بالبروفيسير وهو يشير إلى تلفاز يظهر فيه جمهور الاتحاد رافعاً اللافتة الشهيرة، ليقول "السعودية، ما أحاول قوله لكم هو أننا ألهمنا الكثير من الناس، وهم الآن أصبحوا ضمن فريقنا".

وتدور القصة حول شخص عبقري استقطب 8 مجرمين للقيام بالاستيلاء على مصنع الأموال في مدينة مدريد الإسبانية، وليس للسرقة، بل لطباعة الأموال بحيث لا يقومون بأي جريمة تتضمن سرقة من الحكومة أو من عامة الشعب، واستخدم المجرمون أقنعة تحمل وجه الرسام الإسباني الشهير سالفادور دالي، وذاع صيت المسلسل الإسباني مؤخرا بعد أن قامت "نيتفلكس" بتوفيره للمشاهدين ما نشر المسلسل بشكل واسع في العالم العربي.