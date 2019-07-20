الوحدة يتنازل عن العمري.. ويوقع مع الصيعري

وقعت إدارة الوحدة الجديدة عقداً احترافياً مع المهاجم الدولي محمد الصيعري لمدة 4 أعوام، بعدما اشترت عقده من نادي الاتفاق يوم السبت.

ولعب الصيعري الموسم الماضي معاراً لمصلحة الحزم، وسجل مع الفريق 10 أهداف في الدوري السعودي للمحترفين، مساهماً ببقاء الفريق عقب تجاوز الخليج في ملحق الصعود والهبوط نهاية الموسم.

وستقدم إدارة الوحدة مبلغاً مالياً بالإضافة إلى التنازل عن خدمات صالح العمري لاعب الفريق، مقابل التعاقد مع الصيعري.

وسيكون الوحدة سادس فريق يمثله الصيعري (25 عاماً) بعدما لعب لاتحاد جدة وهجر والتعاون والاتفاق بالإضافة إلى الحزم.

وشارك الصيعري مع المنتخب السعودي في كأس آسيا 2019 التي أقيمت بالإمارات مطلع العام الجاري.