تأجيل ودية الاتفاق وبارادو الجزائري في سلوفينيا

أعلن نادي الاتفاق عن تأجيل المباراة الودية التي كانت مقررة يوم الأحد بين فريقه وفريق بارادو الجزائري، ضمن استعدادات الاتفاق للموسم الجديد بالدوري السعودي للمحترفين، والذي تنطلق فعالياته في 22 أغسطس المقبل.



وكشف الاتفاق، في تغريدة على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي عبر الإنترنت أن الظروف الجوية في مدينة ماريبور السلوفينية هي السبب وراء إلغاء المباراة بعد 8 دقائق من بدايتها.



ويلتقي الاتفاق مع فريق قاسم باشا التركي في 28 يوليو الجاري، فيما يلتقي مع الفتح في أول أغسطس المقبل ثم يختتم الفريق ودياته في المعسكر الأوروبي بقاء العين الإماراتي في الرابع من الشهر نفسه قبل يوم واحد من نهاية المعسكر.