الهلال يكسب ودية إيليريا السلوفيني بثنائية

كسب الهلال رابع مبارياته الودية في معسكره المقام بالنمسا، بعدما تغلب على إيلريا السلوفيني بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت يوم الأحد.

وسجل المدافع محمد جحفلي هدف الهلال قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين، وأضاف الإيطالي سباستيان جوفينكو الهدف الثاني في الدقيقة 81.

وفاز الهلال على سبيتال دراو النمساوي 10-0، واكتسح مواطنه رابيد لينز 11-0، وفي المباراة الثالثة تفوق على بودافوكي الهنغاري 2-1 في المباراة الثالثة.

ويستعد الهلال لمواجهة أهلي جدة في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا مطلع أغسطس المقبل، ويفتتح في أواخر الشهر مشواره بالدوري السعودي بلقاء أبها.