أهلي جدة: "تحاليل وأشعة" تعيد معتز هوساوي إلى الملاعب

أعلن أهلي جدة أن مدافعه الدولي معتز هوساوي سيجري تحاليل طبية في العاصمة الفرنسية للتأكد من سلامته من العارض الصحي الذي تعرض له الموسم الماضي، وعودته إلى تمثيل الفريق بعد فترة غياب لامست العام.

وعانى معتز هوساوي (27 عاماً) من ضيق متكرر بالتنفس الموسم الماضي، قبل أن يعلن ناديه مطلع العام الجاري، أن اللاعب يحتاج إلى العلاج وغيابه لمدة 3 أشهر ونصف.

وكتب أهلي جدة الذي يقيم معسكراً إعدادياً في النمسا حالياً: تقرر أن يجري معتز هوساوي تحاليل طبية وتصوير بالأشعة في المستشفى الأميركي في باريس صباح الثلاثاء، وذلك بعدما أثبتت الفحوصات الأولية التي أجريت للاعب سلامته من العارض الصحي الذي تعرض له في الموسم الماضي وجاهزيته لممارسة كرة القدم.

وخاض هوساوي مباراة واحدة الموسم الماضي بقميص أهلي جدة، كانت في الجولة الأولى من الدوري عندما لعب 62 دقيقة في تعادل فريقه مع التعاون.