النصر يتعاقد مع عبدالفتاح آدم حتى 2024

وقع النصر يوم الأحد مع المهاجم عبدالفتاح آدم قادماً من صفوف فريق التعاون بعقد يمتد لخمس سنوات لتدعيم صفوف الفريق لمنافسات المقبل.

وبدأ آدم مسيرته في نادي الجيل في عام بين لثلاثة أعوام، 2014 حتى 2017، قبل أن ينتقل للحزم في الموسم قبل الماضي ومنه إلى التعاون في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ولعب عبدالفتاح 33 لقاء دوريا مع التعاون في الموسم الماضي، سجل خلالها 15 هدفا، كما ساهم بفوز فريقه بأول بطولة في تاريخه بعد تحقيق كأس الملك أمام الاتحاد.

ونشر النصر عبر حسابه الرسمي في "تويتر": وقع مساء اليوم صفوان السويكت، رئيس مجلس إدارة النصر عقداً رسمياً مع مهاجم نادي التعاون الكابتن عبدالفتاح آدم بعقد يمتد لخمس سنوات.

وكان النصر قد اتفق مع التعاون على انتقال عبدالفتاح آدم إلى النادي العاصمي في 13 يوليو الجاري.