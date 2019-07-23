الهلال يوقع عقداً احترافياً مع كاريو لمدة 4 مواسم

حسمت إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل مصير البيروفي أندري كاريو ووقعت معه عقداً احترافياً لمدة 4 مواسم تبقيه في صفوف الفريق حتى 2023.

وكان كاريو قد مثل الهلال الموسم الماضي بنظام الإعارة لمدة موسم واحد قادماً من بنفيكا البرتغالي.

ووقعت إدارة الهلال العقد مع اللاعب البيروفي بعد وصوله إلى معسكر الفريق المقام بالنمسا، بعد نهاية إجازته عقب المشاركة مع منتخب بلاده في كوبا أميركا 2019 ووصول المباراة النهائية التي خسرها 3-1 أمام البرازيل.

ولعب كاريو 25 مباراة مع الهلال في كافة البطولات الموسم الماضي، سجل خلالها 4 أهداف، وصنع ستة.