رازفان لوتشيسكو: سأنهي غياب الهلال عن لقب آسيا

أكد الروماني رازفان لوتشيسكو مدرب الهلال أنه يسعى إلى تحقيق لقب دوري أبطال آسيا مع الفريق، مسترجعاً قصة إنهاء غياب باوك اليوناني عن لقب الدوري والتي استمرت 30 عاماً.

وقال لوتشيسكو في حوار مع الزميل محمد فضل الله، بمعسكره الإعدادي المقام حالياً في النمسا، تنشر "العربية" جزءاً منه: عندما وصلت إلى باوك اليوناني كان الجمهور يطالبني بتحقيق الدوري الذي لم يتحقق منذ 30 عاماً، واليوم في الهلال يطالبونني في آسيا، إنه تحد كبير بالنسبة لنا وأمر يحفز على النجاح، وأنا كنت أعرف ذلك قبل مجيئي واليوم نسعى إلى تحقيق اللقب.

وزاد: أهدافي في تدريب الهلال واضحة، بناء فريق بذهنية قوية، مواصلة التدريبات وتحليل مبارياتنا والمنافسين، وجعل اللاعبين يقدمون كل ما لديهم، ومن المهم بناء مجموعة حول الفريق لدعم اللاعبين في مختلف مراحل الموسم.

وأضاف: مواجهة أهلي جدة في دوري أبطال آسيا قبل انطلاق الموسم أمر صعب، لكن يجب أن نكون جاهزين لهذا. لدينا فلسفة واضحة في العمل ونحتاج الوقت لكن لا أحد يمنحك تلك الرفاهية، نعم.. نسير بخطى ثابتة والجميع متحفز.

وختم: أعد جماهير الهلال بأن الفريق سيحارب وسيكون جاهزاً ليركض لاعبوه في الميدان، ونحتاج بعض الحظ فقط، لأن كرة القدم مثل الحياة.