الهلال يكتسح بريني السلوفيني بسباعية

اكتسح الهلال فريق بريني السلوفيني بسبعة أهداف مقابل هدف في مباراة ودية لعبت يوم الأربعاء، ضمن معسكر الفريق الإعدادي المقام حالياً في سلوفينيا.

وسجل الإسباني جوناثان سوريانو هدفين، بالإضافة إلى محمد الشلهوب وناصر الدوسري وعمر خربين وأحمد أشرف وهتان باهبري.

ودفع رازفان لوتشيسكو مدرب الهلال بقائمة تشكلت من محمد الواكد حارساً، وحسن كادش ومحمد جحفلي وعبدالله الحافظ وناصر الدوسري ومحمد الشلهوب ومحمد الدوسري وهتان باهبري وعمر خربين وأندري كاريو وجوناثان سوريانو.

وسيلعب الهلال مع فريق أودينزي الإيطالي يوم الأربعاء في أقوى المباريات الودية التي يخوضها خلال المعسكر الإعدادي.