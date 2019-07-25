البرتغالي روي فيتوريا ينضم إلى أعضاء شرف النصر

أعلنت إدارة النصر الأربعاء انضمام البرتغالي روي فيتوريا مدرب فريقها إلى قائمة أعضاء الشرف الذهبيين في النادي.

ونشر حساب النصر على "تويتر" صورة لروي فيتوريا إلى جانب عضو الشرف الذهبي عبدالرحمن الحلافي، مشيراً إلى أن المدرب البرتغالي قام بسداد 100 ألف ريال قيمة العضوية الشرفية الذهبية.

وحضر فيتوريا، الذي يعد النصر للموسم المقبل في البرتغال، مطلع العام الجاري خلفاً للأورغوياني دانييل كارينيو، واستطاع قيادة النصر إلى تحقيق لقب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين وبلوغ ثمن نهائي دوري أبطال آسيا أمام الوحدة الإماراتي.