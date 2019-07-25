الهلال والأهلي يعودان إلى السعودية.. والاتحاد يصل دبي

وصلت أندية الأهلي إلى جدة والاتحاد إلى دبي يوم الخميس، كما وصلت بعثة الهلال إلى الرياض في وقت سابق بعد انتهاء معسكراتهم الصيفية الخارجية استعداداً لدوري أبطال آسيا.

وكان قد أقام الأهلي معسكره في النمسا وهي الحال نفسها للهلال، فيما خاض اتحاد جدة معسكره الخارجي في بريطانيا.

وتستعد الأندية الثلاثة بجانب النصر الذي يستعد للموسم في البرتغال، لمواجهاتها الآسيوية في الخامس والسادس من أغسطس المقبل. إذ سيواجه الأهلي الهلال في دور الـ16، فيما سيلعب الاتحاد أمام ذوب آهن الغيراني والنصر أمام الوحدة الإماراتي.