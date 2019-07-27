النصر يتعادل مع إشتوريال برايا بهدفي حمدالله

تعادل النصر مع إشتوريل برايا البرتغالي بهدفين يوم السبت في ثالث مباراة ودية يخوضها خلال معسكره الإعدادي المقام بالبرتغال.

وسجل المغربي عبدالرزاق حمدالله هدفي النصر، في أولى المباريات الودية التي يلعبها بقميص الفريق عقب انضمامه إلى المعسكر منتصف الأسبوع المقبل.

وسجل حمدالله الهدف الأول قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول بعدما استغل عودة الكرة من حارس المرمى، وأحرز الثاني من علامة الجزاء في الدقيقة 53.

ويستعد النصر لخوض مباراة ثمن نهائي دوري أبطال آسيا أمام الوحدة الإماراتي في الخامس من أغسطس، بينما يواجه الصاعد ضمك في افتتاح النسخة الجديدة من دوري المحترفين السعودي يوم 22 من الشهر ذاته.