المدربون الفرنسيون في السعودية.. بطل ومجموعة "مقالين"

لم يعرف المدربون الفرنسيون الكثير من النجاحات في الملاعب السعودية باستثناء الفرنسي الشهير جان فيرنانديز الذي درب النصر والشباب، والذي حقق بطولات محلية وقارية وإقليمية مع الناديين، بينما فشل الباقون بملامسة الذهب.

وبات هيرفي رينار على أعتاب تدريب المنتخب السعودي الأول خلفاً للمدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي الذي انتهى عقده بعد نهاية كأس آسيا 2019، وإذا ما تم ذلك فإن الرجل الملقب بـ"الثعلب" سيكون أول فرنسي يدرب المنتخب السعودي في تاريخه.

ومر العديد من المدربين الفرنسيين على الأندية السعودية المعروفة، ويعتبر النصر الأكثر من بين الأندية، إذ دربه 4 مدربين فرنسيين طوال تاريخه.

وكان الفرنسي هيربان لاعب ومدرب سانت إيتيان السابق أول فرنسي يتولى تدريب النصر، ومع الأخير حقق كأس الملك عام 1986، وبعد ذلك التاريخ بثمانية أعوام جاء مواطنه جان فيرنانديز مدرب مرسيليا وليل وكان السابق، وحقق لقب الدوري السعودي موسم 1994-1995 على حساب الرياض، قبل أن تستبدله الإدارة الصفراء بمواطنه الراحل هنري ميشيل.

وعرف عالم كرة القدم نجاحات كبيرة لهنري ميشيل الذي قاد بلاده إلى نصف نهائي كأس العالم بالمكسيك، وكذلك تدريبه لباريس سان جيرمان ومنتخب الكاميرون، إلا أن تجربته مع النصر كانت عكس التوقعات تماماً، وتمت إعادة فرنانديز الذي حقق للنصر أول لقب خارجي في تاريخه عندما توج بطلاً للخليج في البحرين عام 1995.

وبعدما تمت إقالة فرنانديز من النصر منتصف موسم 1995-1996 ، توجه إلى قيادة الشباب، ومع الأخير حقق كأس ولي العهد في ذلك الموسم، على حساب فريقه السابق الذي فاز عليه بالنهائي 3-0.

وكان آخر مدرب فرنسي يتعاقد معه النصر هو باتريس كارتيرون الذي خلف زوران ماميتش فيما تبقى من موسم 2016-2017، لكن كارتيرون خسر نهائي كأس ولي العهد أمام اتحاد جدة، وانتهت مهمته بعد النصر بخسارة تاريخية في الديربي أمام الهلال قدرها خمسة أهداف مقابل هدف واحد.

وتعاقدت إدارة الهلال في موسم 2012-2013 مع أنطوان كومبواريه لاعب ومدرب باريس سان جيرمان الفرنسي السابق، لكن مستويات الفريق الأزرق كانت متذبذبة، وتمت إقالته بعد خسارته مباراة الديربي أمام النصر شتاء 2013، وتم تكليف الكرواتي زلاتكو بتدريب الفريق.

وجاء الفرنسي الشهير بيير لوشانتير مدرباً للأهلي في بداية موسم 2002-2003، لكن لاعب سوشو وموناكو ومرسيليا السابق لم يستمر في مهمته إلا أقل من شهرين وتمت إقالته مباشرة.

واستعان اتحاد جدة مطلع عام 2006 بالفرنسي الراحل برونو ميتسو خلفاً للروماني أنخيل يوردانيسكو، وتمت إقالته من منصبه بعد تعيينه بفترة قصيرة عقب خسارة أمام الهلال في المربع الذهبي.