برانكو: أعرف الهلال جيداً.. ومدافع أجنبي سيدعم الأهلي

أبدى الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، مدرب أهلي جدة، رضاه عن تشكيلة اللاعبين التي تكتنزها قائمته، مشيراً إلى أنه من الممكن التعاقد مع لاعب أو اثنين، بينما تمنى البرازيلي جوزيف دي سوزا استمرار المدرب الكرواتي حتى نهاية الموسم بخلاف ما حدث الموسم الماضي.

ويستعد أهلي جدة لمواجهة الهلال في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا الأسبوع المقبل، ويعسكر الفريق حالياً في النمسا للتجهيز للموسم القادم.

وقال برانكو لـ"العربية" في حوار أجراه معه الزميل محمد فضل الله بمعسكر الأهلي في النمسا: أعرف الأهلي جيداً وكذلك بقية الأندية السعودية التي واجهتها في دوري أبطال آسيا خلال الأعوام الماضية، نحن في النمسا نستعد بشكل جيد للموسم بأكمله، وأشعر بالتفاؤل لأنني أرى مردود اللاعبين خلال المعسكر الإعدادي.

وزاد: أنا راضٍ تماماً عن التشكيلة الحالية، وربما نتعاقد مع لاعب أو اثنين، وقد نجلب لاعبا أجنبيا يلعب في متوسط الدفاع.

وفي المقابل، تمنى جوزيف دي سوزا في حديثه لـ"العربية" عدم تكرار سيناريو الموسم الماضي، وأضاف: عانينا في الموسم الماضي من الإصابات التي ضربت الفريق في أوقات حساسة، وكذلك تغيير المدربين، وأتمنى أن لا يحدث ذلك، وأن نبقى مع المدرب حتى نهاية الموسم.

وحول مباراة الهلال أجاب: نتدرب بحماس ونتبع طريقة مدربنا برانكو ونتأقلم معها، لا نفكر إلا بمباراة الهلال، لأنها مهمة، صحيح أنها ستكون صعبة على الفريقين لأنها في بداية الموسم، لكننا نركز بشكل جيد، نحن بحاجة إلى التعامل مع المباراة بذكاء، وعدم استقبال الأهداف.