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عامر شفيع ينضم إلى معسكر الفيحاء في هولندا

المصدر: العربية.نت
الحارس الأردني بعد وصوله إلى المعسكر في هولندا
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التحق الحارس الأردني عامر شفيع بمعسكر نادي الفيحاء في هولندا يوم الانين، وذلك بعد إنهاء إجراءات الحصول على تأشيرة الدخول.

ووصل شفيع إلى معسكر الفريق، بعدما تخلف قرابة 13 يوماً للحصول على تأشيرة الدخول، وذلك قبل يوم من مواجهة فريقه مع أوفي كريت اليوناني.

واستعانت إدارة الفيحاء السابقة بالحارس الأردني المخضرم (37 عاماً) لخلافة الكولومبي كريستيان بونيا الذي تعرض إلى قطع في الرباط الصليبي مطلع العام الجاري.

ولعب شفيع 13 مباراة في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، خرج منها مرتين بشباك نظيفة، ومساهماً في بقاء الفريق بدوري المحترفين عاماً ثالثاً.

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#عامر شفيع, #الفيحاء, #هولندا

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